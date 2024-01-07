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Evde yaptığı yemekler geçim kaynağı oldu

Evde yaptığı yemekler geçim kaynağı oldu

Kahramanmaraş'ta bir ev hanımı, yaptığı ev yemeklerini pazarda satışa sunarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

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Onikişubat ilçesinde bulunan sosyete pazarında evinde yaptığı yemekleri satışa sunan Gülcan Erdemir, hem aile ekonomisine katkıda buluyor hem de evde oturan hanımlara örnek oluyor.
Deprem sonrasında pazara gelip yemekleri müşterilere sunduğunu söyleyen Erdemir, "Ben 16 yıldır ev yemekleri yapıyorum. Deprem sonrasında ise sosyete pazarına gelmeye başladım. Burada esnaflara yemekler hazırlıyorum. Sıcak sıcak ikram ediyoruz. Esnaflarımız da bu durumdan çok memnun. Evde pişiriyorum, öğlen saatlerinde ise buraya getiriyorum. Bu aylarda en çok Kahramanmaraş yemeği olan tirşik sezonu açıldığı için tirşik yapıyoruz. Kavurma yemeği yapıyorum. Müşterilerimize ise sıcak sıcak sunuyorum. Evde oturan hanımlara tavsiyem evde boş boş oturmasınlar, bir şeylerle uğraşsınlar. Ev yemeği olmasa dahi örgü olabilir, ev işleri olabilir bunlarla ilgilensinler. Kendilerine katkıda bulunsunlar, çalışmak çok güzel bir şey. Ben şu an çok memnunum" ifadelerini kullandı.

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