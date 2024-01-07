Çember operasyonuyla 81 ilde binlerce firari yakalandı! Hepsi yıllardır aranıyordu

Yeni yılın ilk 4 gününde 81 ilde Çember-10 operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, arama kaydı bulunan binlerce firari yakalandı.

Abone ol

Çember-10 operasyonlarının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Operasyondan görüntüleri de paylaşan Yerlikaya "Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz" mesajını verdi.

Türkiye'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına güvenlik güçleri çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak Çember-10 operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda arama kaydı bulunan 4 bin 853 firarinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu ifadelerle anlattı:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

- 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 780 şahıs,

- 5-10 yıldır aranmakta olan 33 şahıs,

- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 40 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

- Hırsızlıktan 867 şahıs,

- Dolandırıcılıktan 355 şahıs,

- Yağmadan 167 şahıs,

- Adam Öldürmeden 53 şahıs,

- Cinsel Suçlardan 123 şahıs,

- Narkotik suçlarından 948 şahıs,

- Terörden 66 şahıs,

- KOM (kaçakçılık, organize) 532 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 853 şahıs, Çember-10 operasyonlarında yakalandı.

İl jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde gerçekleştin operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle...

Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz.