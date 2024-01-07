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Uyuşturucuyu beline ve bacaklarına sarmış!

Uyuşturucuyu beline ve bacaklarına sarmış!

Muş'ta polis ekipleri durdurdukları yolcu otobüsünde, bacaklarına ve beline sarılı halde 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucuyla yakaladıkları şahsı gözaltına aldı.

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Valilikten yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimizden batı illerine uyuşturucu madde sevki yaptığı tespit edilen Y.A. isimli şüpheli şahıs otobüste yolcu olarak seyahat halindeyken yakalanmış olup şüpheli şahsın yapılan üst aramasında bacaklarına ve beline sarılı vaziyette; bin 69 gram ağırlığında 3 parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Y.A. isimli şahıs TCK 188 kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir” denildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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