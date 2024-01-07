Arda Güler ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıktı

Sezon başında Real Madrid kadrosuna katılan Arda Güler, İspanya Kral Kupası son 32 turunda ilk kez eflatun-beyazlı formayı giydi.

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İspanya Kral Kupası son 32 tur maçında Real Madrid, Arandina'ya konuk oluyor. Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımının formasını ilk kez bir resmi maçta giyme fırsatını yakaladı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, müsabakaya ile 11'de başlayan Arda'yı orta sahanın solunda tercih etti.

6,5 ay sonra sahada

Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası elemelerinde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun'da Galler'i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan 18 yaşındaki futbolcu o müsabakada Ay-Yıldızlıların 2. golünü kaydetmişti.

Genç yıldız, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıktı.

Arda Güler, Real Madrid'in ABD'de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu.

Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Arda, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Bu süreçten sonra riske edilmeyen ve zaman zaman takımdan ayrı çalışan Arda Güler, 201 gün sonra yeşil sahalara döndü.