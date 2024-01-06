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Adana Demirspor'da Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile de yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile de yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da Younes Belhanda ve Kevin Rodrigues'in ardından Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile de yollar ayrıldı.

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Adana Demirspor'da Younes Belhanda ve Kevin Rodrigues'in ardından Jonas Svensson ile de yollar ayrıldı. Mavi Şimşekler duyuruyu sosyal medya hesaplarından yaptı.

Adana Demirspor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Younes Belhanda ve Kevin Rodrigues'in ardından Jonas Svensson ile yollar ayrıldı.

Mavi Şimşekler, "Profesyonel futbolcumuz Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Svensson'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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