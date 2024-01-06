BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  GÜNCEL

Fethiye'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, denize düşen 3 göçmen aranıyor

Fethiye'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, denize düşen 3 göçmen aranıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, denize düşen 3 düzensiz göçmen ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Abone ol

Fethiye açıklarında saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

İhbar üzerine bölgeye 1 adet sahil güvenlik gemisi ve 1 adet sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgilere göre 4 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisine ulaşıldı.

Bilgi üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik korveti, 1 sahil güvenlik helikopteri, 1 sahil güvenlik gemisi, 1 sahil güvenlik botu daha sevk edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, 1 düzensiz göçmeni daha deniz yüzeyinde tespit ederek kurtardı.

Kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bir depremzede aile daha evine kavuşuyor
Bir depremzede aile daha evine kavuşuyor
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Japonya'daki depremlerde can kaybı 126'ya çıktı
Japonya'daki depremlerde can kaybı 126'ya çıktı
Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Yusuf Yazıcı'lı Lille rakibine acımadı! 12 gol attılar
Yusuf Yazıcı'lı Lille rakibine acımadı! 12 gol attılar
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi
Yusuf Sarı, kötü haberi kendisi duyurdu
Yusuf Sarı, kötü haberi kendisi duyurdu
Fidan-Blinken görüşmesinin ayrıntıları: ABD'ye F-16 ve İsveç hatırlatması yapıldı
Fidan-Blinken görüşmesinin ayrıntıları: ABD'ye F-16 ve İsveç hatırlatması yapıldı
Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti
Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti
İran'da büyük patlama! Nedeni bilinmiyor!
İran'da büyük patlama! Nedeni bilinmiyor!
Edirne Kent Ormanı açılacak
Edirne Kent Ormanı açılacak
Diyarbakır'a bakımdan yeni çıkan otomobil test sürüşünde alevlere teslim oldu
Diyarbakır'a bakımdan yeni çıkan otomobil test sürüşünde alevlere teslim oldu