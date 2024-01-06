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Yusuf Yazıcı'lı Lille rakibine acımadı! 12 gol attılar

Yusuf Yazıcı'lı Lille rakibine acımadı! 12 gol attılar

Lille, Fransa Kupası son 32 turu maçında Golden Lion'u 12-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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Lille, Fransa Kupası son 32 turu maçında Golden Lion ile karşılaştı. Decathlon Arena'da oynanan maçı Lille 12-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 11 ve 45. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 25, 36 ve 75. dakikalarda Jonathan David, 33, 41 ve 42. dakikalarda Zhegrova, 57. dakikada Thiago Santos, 64 ve 78. dakikalarda Heraldsson, 89. dakikada ise Messoussa kaydetti.

YUSUF YAZICI ŞOV YAPTI

Lille'de milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı 11'de başladığı maçta, 2 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Başarılı oyuncu 82. dakikada yerini Malouda'ya bıraktı. Fransız ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Yusuf, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Alınan bu sonucun ardından Lille, Fransa Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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