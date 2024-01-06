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Fidan-Blinken görüşmesinin ayrıntıları: ABD'ye F-16 ve İsveç hatırlatması yapıldı

Fidan-Blinken görüşmesinin ayrıntıları: ABD'ye F-16 ve İsveç hatırlatması yapıldı

Bakan Fidan, F-16 tedarik sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Fidan, Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ı İstanbul'da ağırladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Masada F-16 tedarik sürecinden Gazze'deki duruma kadar kritik başlıklar vardı.

İki ülke arasındaki kapsamlı şekilde ele alındığı bu önemli görüşmenin detayları belli oldu.

ABD'ye F-16 ve İsveç mesajı

Blinken, İsveç'in NATO'ya üyeliğini masaya yatırırken, Bakan Fidan, Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Fidan, İsveç’in NATO üyelik sürecinde nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu hatırlattı.

Gazze için kesintisiz insani yardım vurgusu yaptı

İki bakan, Gazze’de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. Dışişleri Bakanı, derhal ateşkes ilan edilerek bölgeye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğinin de altını çizdi.

Fidan, İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çekerek, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Bölgesel konularda Türkiye'nin tavrı

Bakan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz’de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini, Rusya ve Ukrayna’da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin gösterdiği çabalar konusuna da değindi.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

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