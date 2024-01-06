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Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti

Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü deplasmanından Visca'nın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

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Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 1-0 Trabzonspor üstünlüğünde tamamlandı. Karşılaşmada konuk ekibin galibiyet golünü, 30. dakikada Edin Visca kaydetti. 

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligdeki 10. galibiyetini alarak puanını 33'e çıkardı. Ligde 5 maç sonra mağlup olan Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Trabzonspor, hafta içinde 16. haftanın erteleme maçında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

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