Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü deplasmanından Visca'nın golüyle 1-0 galip ayrıldı.Abone ol
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 1-0 Trabzonspor üstünlüğünde tamamlandı. Karşılaşmada konuk ekibin galibiyet golünü, 30. dakikada Edin Visca kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligdeki 10. galibiyetini alarak puanını 33'e çıkardı. Ligde 5 maç sonra mağlup olan Ankaragücü 20 puanda kaldı.
Trabzonspor, hafta içinde 16. haftanın erteleme maçında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.