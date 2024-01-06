Volkan Demirel: Artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçla biz artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik" dedi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hatayspor'un ligde 19 puanı bulunuyor.

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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sezonu iyi bitirmek için mücadele vereceklerini söyleyerek, "Bugünkü maçla artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik. Önümüzdeki iki tane içeride rakiplerimizle oynayacağımız maçlar var. Bunları kazanıp yola devam etmek istiyoruz. Buraya puan veya puanları almaya geldik. İlk defa bir maça puan almaya geldim, puanlar da değil ama bugün beceremedik. Önümüzdeki maçlara bakıp sezon sonuna kadar inşallah en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Hatayspor 6 maçtır galip gelemiyor

Bu galibiyetle birlikte Rizespor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 29 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanda kaldı. Ligde bir sonraki Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.