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Balıkesir'de develer Güre sahilindeki arenada güreşti!

Balıkesir'de develer Güre sahilindeki arenada güreşti!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Güre Mahallesi sahilinde 120 devenin yer aldığı güreşler düzenlendi.

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Edremit Kadıköy Merkez Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sevenler Derneğince organize edilen etkinlikte, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve beraberindekiler, Deve Güreşi Arenası'nı dolduran izleyicilere çiçek dağıttı.

Güneşli havada Edremit Belediyesinin katkılarıyla yapılan ve Balıkesir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Antalya illerinden 120 devenin kıyasıya mücadele ettiği güreşler ilgi gördü. Tribünlerin yanı sıra kamyon kasalarından izlenen güreşlerde bazı vatandaşlar, mangal keyfi yaptı.

Deve sahiplerinden Zafer Soykara, gazetecilere, deve sevgisinin atalarından gelen Yörük geleneği ve dededen toruna geçen bir tutku olduğunu söyledi.

Etkinliğin güzel bir havada geçtiğini belirten Soykara, "Normalde pazar günü yapılacak deve güreşlerini cumartesi günü yapmamıza rağmen katılım da çok güzel." dedi.

Küçük, orta, büyük, başaltı, baş ve güreşi ağası kategorilerinde yapılan güreşlerde, rakiplerini yenen develerin sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.

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