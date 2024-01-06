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Japonya’daki depremde can kaybı 126’ya yükseldi!

Japonya’daki depremde can kaybı 126’ya yükseldi!

Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.

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Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen ve çevre eyaletlerde de güçlü bir şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin 6’ncı gününde can kaybı giderek artıyor. Yerel makamlardan edinilen bilgilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.

Kayıp 210 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, depremden etkilenen bölgelere gönderilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personellerinin sayısı 5 bin 400'e çıkarıldı.

Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 31 bin kişinin kurulan 357 tahliye merkezinde kaldığı öğrenildi. Ishikawa eyaletinde bulunan 66 binden fazla hanede de su kesintilerinin sürdüğü aktarıldı.

Geçici konutlar yapılacak

Ishikawa eyalet yönetimi depremzedeler için geçici konutlar inşa edileceğini duyururken, inşaat çalışmalarının gelecek hafta başlayacağı kaydedildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ilgili devlet kurumlarına kurtarma çalışmalarını kararlılıkla sürdürme talimatı verdi.

7.6’lık depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) 1 Ocak'ta merkez üssü Ishikawa eyaleti olan 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgalarının gözlendiği bildirilmişti. Deprem sonrasında birçok bölgede ciddi maddi hasar meydana gelmişti.

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