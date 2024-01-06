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Şanlıurfa'da bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarmanın şok yol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanırken bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarına karşı Birecik, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Narkotik jandarma köpeğinin de kullanıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 64 gram esrar ile bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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