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Ayağı kırılan yaşlı adam için ekipler seferber oldu

Ayağı kırılan yaşlı adam için ekipler seferber oldu

Aydın’ın Söke ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kümeevleri mevkiinde arazide çalışan vatandaş ağaçtan düştü ve ayağını kırdı. 112'ye bağlı İtfaiye, Acil Servis Ambulansları ve Emniyet mensupları olay yerine sevk edilerek, yaşlı adam kurtarıldı.

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Dağda sarmaşık toplamaya giden 65 yaşındaki Celil Y. isimli vatandaş, sarp arazide düşüp ayağını kırınca hareket edemez hale geldi. Acılar içerisinde kalan Yavuz, cep telefonu ile arkadaşına ulaşıp, yardım istedi. İhbar üzerine Sağlık, Emniyet ve İtfaiye Ekipleri olay yerine gitti. Patika yollardan dağlık alanda Celil Y.'ye ulaşıldı ve ilk müdahale yapıldı. Celil Y. branda sedye marifetiyle yarım saatlik uğraşın ardından Ambulans'a ulaştırılarak, Söke Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

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