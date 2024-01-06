Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u 2 farkla geçti!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Abone ol
6. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ tarafta rakibinden sıyrılan Benhur Keser'in sol ayağı ile ceza sahası içerisine ortasında, yerden seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic'in penaltı noktası üzerinde kontrol edip sağ ayağı ile dönüp vuruşunda top filelere gitti: 1-0
28. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Gach'in sol ayak içi plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
40. dakikada ceza yayı sağ çaprazında rakibini geçen Strandberg'in yay üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.
Öte yandan maç öncesi Çaykur Rizespor taraftarları, iki takımı birlikte tribüne çağırarak alkışladı.
İkinci yarıda 82. dakikada Ibrahim Olawoyin'in golüyle Çaykur Rizespor skoru 2-0 yaptı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Benhur Keser, Gaich
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Burak Bekiroğlu, Ghoulam, Maksimovic, Görkem Sağlam, Aburjania, Ömer Faruk Beyaz, Hodzic, Dele-Bashiru, Strandberg
Goller: Dk.19 Varesanovic, Dk.82 Ibrahim Olawoyin (Çaykur Rizespor)