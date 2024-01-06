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Seçimde yüzde 20 oy alacağız! Fatih Erbakan iddialı konuşup 5 belediye başkanı adayını açıkladı

Seçimde yüzde 20 oy alacağız! Fatih Erbakan iddialı konuşup 5 belediye başkanı adayını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda çok iddialı konuştu. Pazartesi günü AK Parti ile yapılacak son görüşme öncesi konuşan Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 20 oy alacaklarını öne sürdü. Erbakan, 5 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı. Yeniden Refah'ın üye kayıtları noktasında rekorlar kırmaya devam ettiğini belirten Erbakan, "Özellikle 2023 yılının son 4 ayında  adeta şaha kalkarak yüzde 40 büyüdük ve üye sayımızı 100 binden fazla artırdık. Kısa bir süre içinde MHP ve İyi Parti’yi de geride bırakıp, 3. Sıraya yükselmiş olacağız Allah’ın izniyle…" dedi.

Bizi görmüyorlardı yüzde 6-7'ye çıkardılar

2028’deki genel seçimlere doğru emin adımlarla ilerlemek ve 2028’de Milli Görüş'ü iktidar yapmak istediklerini belirten Fatih Erbakan, "14 Mayıs seçim sonuçları bizim için bir besmeledir, hayırlı bir başlangıçtır. O gün Yeniden Refah Partisi’ni görmezden gelen sözde anket firmaları bile bugün bizi 6-7 bandında gösteriyorsa, bilin ki 31 Mart’ta Allah’ın izniyle yüzde 20 oy alacağız" iddiasında bulundu.

Belediyeleri borca batırdılar... 

"89 ve 94 seçimleriyle işbaşı yapan Millî Görüş belediyeciliği hüküm sürerken, belediyeler laf değil hizmet üretti, milletin tek kuruşu boşa harcanmadı" diyen Fatih Erbakan, "Sonradan Millî Görüş’ten ayrılıp aynı belediyelerde koltuğa oturan aynı insanlar oldu, ama Millî Görüş bereketi olmadı, olamadı, belediyeleri boğazına kadar borca batırdılar" dedi.

5 şehrin belediye başkan adayını açıkladı

Fatih Erbakan 5 şehrin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Yeniden Refah Partisi'nin bugün açıkladığı 5 belediye başkanı adayı şöyle: 
- Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İzzeddin Alkan,
- Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy,
- Bartın Belediye Başkan Adayı Faruk Tutkun,
- Uşak Belediye Başkan Adayı Erol Korkmaz. 

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