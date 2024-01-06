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Alaska Havayolları, tüm Boeing 737-MAX 9 uçakları yere indiriyor!

Alaska Havayolları, tüm Boeing 737-MAX 9 uçakları yere indiriyor!

Alaska Havayolları, Boeing 737-MAX 9 tipi uçakta yaşanan basınç düşüşünün ardından acil iniş gerçekleştirmesinin ardından filosundaki tüm Boeing 737-MAX 9 uçakları yere indirme kararı aldı.

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ABD’de Portland-Ontario seferini gerçekleştiren Alaska Havayollarına ait Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağında yaşanan basınç düşüşünün ardından uçağın acil çıkış kapısı patlamıştı. Portland’a geri dönen uçağın güvenli bir şekilde acil iniş gerçekleştirmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Alaska Havayolları, filosunda bulunan 65 adet Boeing 737-MAX 9 uçağının tamamının “geçici” süre ile kullanım dışı bırakılacağını duyurdu. Alaska Havayolları CEO’su Ben Minicucci, “Her bir uçak, tam bakım ve güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra hizmete geri dönecek” dedi. Uçakta bulunan 6 mürettebatın çabalarını öven Minicucci, “Kalbim uçakta bulunan herkesle. Yaşadıkları şey için çok üzgünüm. Pilot ve mürettebatın çabaları için de müteşekkirim” ifadelerini kullandı.

Boeing açıklamasında ise, olaydan haberdar olduklarını ve daha fazla bilgi elde edebilmek için incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Birleşik Krallık Sivil Havacılık İdaresi ise olayı yakından takip ettiklerini açıkladı.
Benzer nedenlerle 2018 ve 2019’ta meydana gelen iki farklı kazada can kayıplarının yaşanmasının ardından havayolu şirketleri, "Boeing 737 MAX" tipi uçakların uçuşunu durdurmuştu.

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