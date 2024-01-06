Merkez Bankası'ndan altın hamlesi!

Mayıs seçimleri öncesinde cari açık artışını ve kur baskısını frenlemek için altın satan Merkez Bankası (TCMB), seçim sonrasında alıma geçti. Banka, sonraki altı ayda 94,1 ton altın aldı.

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Dünya Altın Konseyi verilerine göre, bu yılın mart-mayıs dönemindeki üç ayda nette toplam 158,9 ton altın satan TCMB, haziran-kasım dönemindeki altı ayda nette toplam 94,1 ton altın satın aldı.

Böylece TCMB, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde nette 19,3 tonluk altın satışına imza atmış oldu.

TCMB, 2022'de 147,6 ton altın satın almış ve bu alanda dünya genelinde merkez bankaları arasında ilk sırada yer almıştı.

Aralık ayı sonu itibarıyla 726,4 ton seviyesi

Kasım ayında nette 25 ton altın satın alan TCMB, bu alanda yine dünyada ilk sırada yer aldı.

Kasım ayında Polonya Merkez Bankası da nette 18,7 tonluk altın alımıyla dikkat çekti. Polonya'nın ocak-kasım dönemi toplam altın alımı nette 130 tona ulaştı. Çin ise ocak-kasım döneminde toplamda 215,9 tonluk altın alımıyla bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre TCMB'nin brüt altın rezervi kasım ayı sonu itibarıyla 709,2, aralık ayı sonu itibarıyla 726,4 ton seviyesinde bulunuyor.

2023 sonu itibarıyla TCMB'nin brütte 48,2 milyar dolarlık, nette 40,1 milyar dolarlık altın rezervi bulunuyor.