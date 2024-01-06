BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan çok iddialı emekli zammı sözleri: "Dediğim gibi olacak"

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan çok iddialı emekli zammı sözleri: "Dediğim gibi olacak"

 Asgari ücret zammını bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun, bu kez de milyonların merakla beklediği emekli zammı ile ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Erdursun, "Dediğim gibi olacak" dedi.

Abone ol

SGK uzmanı Özgür Erdursun, seyyanen zam olması halinde emekli maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı. 

"Emeklinin beklediği en önemli konu seyyanen artış"

Özgür Erdursun  yaptığı açıklamada, "Yüzde 37.57 oranında bir enflasyon çıktı 6 aylık dönem için. Şimdi bu enflasyon farkı emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Yansıtıldıktan sonra kök aylık en düşük emekli aylığı ne kadar olacak konusu merak ediliyor" dedi.

Erdursun, "Emeklinin beklediği en önemli konu seyyanen artış. Temmuz ayında devlet memurlarına 8077 liralık seyyanen artış yapıldı. Şöyle yapıldı, öncelikle devlet memurlarının aylıklarına yüzde 17,55 gibi enflasyon farkı yansıtıldı. Daha sonra üzerine 8 bin lira eklendi. Yani üzerine önce 8 bin lira eklenip daha sonra da enflasyon farkı verilmedi. Ben de size aynı yöntemle aylıklarınızın enflasyon farkıyla ne olacağı, enflasyon farkının üzerine 8 bin lira eklersek ne olacağı yönünde bir hazırlık yaptım." dedi ve şu tabloyu paylaştı:

Tabloyu açıklayan Erdursun, "Şunu söyleyebilirsiniz ben zaten 7 bin 500 lira alıyorum. Ancak sizin aylığınız gerçekten 7.500 lira olmayabilir. Sizin aylığınız 7 bin 500 liraya tamamlanıyor olabilir. Bu durumda aylıklar 14 bin 268 liradan 7 bin 500 liraya kadar olanların 18 bin 394 TL'ye kadar çıkar. Zaten 7 bin 500 liranın üzerinde olanların kendi aylıkları, herhangi bir aylığa tamamlanan aylığı almıyorlar. Türkiye'de emeklilerin büyük bir kısmı düşük aylık aldığı için bunu artık hükümet yapmak zorunda. Yaparlar, yapmazlar bir şey diyemiyoruz. Biz yapmaları gerektiğini söylüyoruz" şeklinde konuştu.

"Dediğim gibi olacak"

 Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi. Erdursun "Emekliye zam konusu dediğim gibi olacak, %37.57’ye ilave gelecek!" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
En düşük emekli aylığında iki formül masada! Zamlı aylıklar ne zaman yatacak?
Foto Galeri En düşük emekli aylığında iki formül masada! Zamlı aylıklar ne zaman yatacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kurşunların hedefi olan özel halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti
Kurşunların hedefi olan özel halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Sinop'ta su samuru kameraya yakalandı
Sinop'ta su samuru kameraya yakalandı
Tunç Soyer 'Ne kadar dayanabileceksek dayanacağız' diyerek duyurdu!
Tunç Soyer 'Ne kadar dayanabileceksek dayanacağız' diyerek duyurdu!
Diyarbakır’da 160 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır’da 160 kilo esrar ele geçirildi
Devrilen mikser içerisinde sıkışan sürücü kurtarıldı
Devrilen mikser içerisinde sıkışan sürücü kurtarıldı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı!
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı!
Posof’ta yoğun kar etkili oluyor
Posof’ta yoğun kar etkili oluyor
CHP'li isimi açıkladı: Erdoğan teklif etti, aday oluyorum! AK Parti'nin 14 belediye başkan adayı belli oldu
CHP'li isimi açıkladı: Erdoğan teklif etti, aday oluyorum! AK Parti'nin 14 belediye başkan adayı belli oldu
Dereye uçan otomobildeki anne ile kızı yaralandı!
Dereye uçan otomobildeki anne ile kızı yaralandı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li Blinken İstanbul'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li Blinken İstanbul'da görüştü
Erzincan'da köy yolları ve geçitlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor
Erzincan'da köy yolları ve geçitlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor