SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan çok iddialı emekli zammı sözleri: "Dediğim gibi olacak"

Asgari ücret zammını bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun, bu kez de milyonların merakla beklediği emekli zammı ile ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Erdursun, "Dediğim gibi olacak" dedi.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun, seyyanen zam olması halinde emekli maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı.

"Emeklinin beklediği en önemli konu seyyanen artış"

Özgür Erdursun yaptığı açıklamada, "Yüzde 37.57 oranında bir enflasyon çıktı 6 aylık dönem için. Şimdi bu enflasyon farkı emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Yansıtıldıktan sonra kök aylık en düşük emekli aylığı ne kadar olacak konusu merak ediliyor" dedi.

Erdursun, "Emeklinin beklediği en önemli konu seyyanen artış. Temmuz ayında devlet memurlarına 8077 liralık seyyanen artış yapıldı. Şöyle yapıldı, öncelikle devlet memurlarının aylıklarına yüzde 17,55 gibi enflasyon farkı yansıtıldı. Daha sonra üzerine 8 bin lira eklendi. Yani üzerine önce 8 bin lira eklenip daha sonra da enflasyon farkı verilmedi. Ben de size aynı yöntemle aylıklarınızın enflasyon farkıyla ne olacağı, enflasyon farkının üzerine 8 bin lira eklersek ne olacağı yönünde bir hazırlık yaptım." dedi ve şu tabloyu paylaştı:

Tabloyu açıklayan Erdursun, "Şunu söyleyebilirsiniz ben zaten 7 bin 500 lira alıyorum. Ancak sizin aylığınız gerçekten 7.500 lira olmayabilir. Sizin aylığınız 7 bin 500 liraya tamamlanıyor olabilir. Bu durumda aylıklar 14 bin 268 liradan 7 bin 500 liraya kadar olanların 18 bin 394 TL'ye kadar çıkar. Zaten 7 bin 500 liranın üzerinde olanların kendi aylıkları, herhangi bir aylığa tamamlanan aylığı almıyorlar. Türkiye'de emeklilerin büyük bir kısmı düşük aylık aldığı için bunu artık hükümet yapmak zorunda. Yaparlar, yapmazlar bir şey diyemiyoruz. Biz yapmaları gerektiğini söylüyoruz" şeklinde konuştu.

"Dediğim gibi olacak"

Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi. Erdursun "Emekliye zam konusu dediğim gibi olacak, %37.57’ye ilave gelecek!" dedi.