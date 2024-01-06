CHP'li isimi açıkladı: Erdoğan teklif etti, aday oluyorum! AK Parti'nin 14 belediye başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul adayı yarın (pazar günü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan'ın İstanbul adayıyla birlikte 28 ilin belediye başkan adayını da açıklayacağı belirtilirken, o isimlerden 14'ü şimdiden belli oldu. CHP esi Milletvekili Aydın Ayaydın, AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor. Ayaydın, "Teklif 1.5 ay önce Sayın Erdoğan'dan geldi" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14:00'te yapılacak tolantı ile AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 şehrin adayını açıklayacak. Erdoğan açıklamadan İsmail Saymaz, AK Parti adaylarını açıklamaya başladı. İşte AK Parti'nin belli olan 14 büyükşehir belediye başkanı adayı ve illeri...

12 büyükşehir 16'sı il belediyesi...

Erdoğan Pazar günü 12 Büyükşehir ile 16 il belediye başkan adayını açıklayacak. 15 Ocak'ta da Ankara'da büyükşehir ve illerin tamamı açıklanacak. İlçelerin açıklanması Ocak sonu gibi olacak. Erdoğan’ın yarın adaylarını duyuracağı iller de netleşti. İşte yarın adayı belli olacak iller...

İşte yarın açıklanacak iller...

İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun, Elazığ, Artvin, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Bayburt’un adayları yarın ilan edilecek. Aday gösterilecek isimlere dün itibarıyla adaylıkları tebliğ edildi ve İstanbul'a çağrıldı.

CHP'li isme teklifi bizzat Erdoğan yaptı

AK Parti yarınki aday tanıtımına hazırlanırken Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AK Parti adaylarından 14'ünü isim isim açıkladı. "Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak" diyen Saymaz, "Ayaydın ile konuştum. Bu teklifin 1.5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi. Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili." dedi.

Bugün adaylığı belli olanlar...

İsmail Saymaz, Muğla Adayı Aydın Ayaydın'ın ardından AK parti'nin 5 büyükşehir belediye başkan adayını da duyurdu. AK Parti’de diğer bazı büyükşehirlerde adı geçen adaylar:

İzmir: Hamza Dağ

Erzurum: Mehmet Sekmen

Mardin: Veysi Şahin

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Ankara'da Turgut Altınok

İsmail saymaz dün da AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu belirterek, diğer illeri ve adaylarını şöyle sıralamıştı:

Ankara: Turgut Altınok

Adana: Halil Nacar

Antalya: Hakan Tütüncü

Bursa: Alinur Aktaş

Gaziantep: Fatma Şahin

Sakarya: Rıdvan Duran

Trabzon: Murat Zorluoğlu