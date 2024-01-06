Biden seçim kampanyasının ilk konuşmasında Trump’ı hedef aldı: “Nazi Almanyası ile aynı dili kullanıyor”

ABD Başkanı Joe Biden 5 Kasım'da yapılacak seçimler için Pensilvanya’dan başladığı kampanyasında muhtemel rakibi Donald Trump’a yüklenerek, “Nazi Almanyası ile aynı dili kullanıyor” dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen baskınının 3. yıl dönümü ve seçim kampanyasının başlangıcı kapsamında Pensilvanya eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

İlk seçim konuşmasında önceki ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan Biden, “Bugün en önemli soruları yanıtlamak için buradayız. Demokrasi hala ABD’nin kutsal davası mıdır? Demokrasinin hala ABD’nin kutsal davası olup olmadığı çağımızın en önemli sorusudur ve 2024 seçimlerinin meselesi de budur. Donald Trump'ın kampanyası kendisiyle ilgili, ABD ile ilgili değil, sizinle ilgili değil. Donald Trump'ın kampanyası geleceğe değil, geçmişe takıntılı. Demokrasimizi yok etmeye, kendini iktidara getirmeye hazır. Bizim kampanyamız farklı” ifadelerini kullandı. Biden, “3 yıl önce öfkeli kalabalığın ABD Kongre Binası'na saldırdığını kendi gözlerimizle gördük. Televizyonu ilk açtığınızda neredeyse olanlara inanamayacak durumdaydınız. Tarihimizde ilk kez isyancılar, ABD’de iktidar devrini ilk kez camları kırarak, kapıları kırarak, polise saldırarak durdurmaya geldi. 140'tan fazla polis memuru yaralandı. Jill ve ben o gün yaşanan olaylar sonucu hayatını kaybeden polis memurlarının cenazesine katıldık. Donald Trump'ın yalanları yüzünden öldüler, ‘çılgın’ olacağına söz verdi ve öyle de oldu. Kalabalığa ‘cehennem’ gibi savaşmalarını söyledi ve kıyamet koptu. ABD içeriden saldırıya uğrarken Donald Trump, olanları Oval Ofis'in dışındaki küçük yemek odasında televizyonda izledi. Tüm halk dehşet içinde izledi. Bütün dünya inanamayarak izledi ve Trump hiçbir şey yapmadı” şeklinde konuştu. Trump’ın o gece kalabalığa “durun” dememesinin ABD tarihinde bir başkanın en kötü görev ihmallerinden biri olduğunu vurgulayan Biden, “Rekor bir sayı olan 81 milyon kişi bana ve onun başkanlığının sona ermesine oy verdi. Trump yarışı 7 milyon farkla kaybetti” dedi. Trump'ın 2020’de yapılan başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığına yönelik iddialarına da değinen Biden, “2020 seçimleri konusunda net olalım. Trump, seçimi iptal ettirmek için kullanabileceği her yasal yola başvurdu. Ancak yasalar, Trump'ı benim seçimi kazandığım, kendisinin ise kaybeden olduğu gerçeğine geri götürdü. Elinde tek bir şey kalmıştı, yapabileceği tek bir eylem vardı, 6 Ocak'taki şiddet” diye konuştu.

“Nazi Almanyası ile aynı dili kullanıyor”

Biden, “Trump, Nazi Almanyası ile aynı dili kullanarak ABD’lilerin kanının zehirlendiğinden bahsediyor. 2024 kampanyasını en iyi tanımlayan kelimeleri sosyal medyada gururla paylaşıyor, intikam, güç, diktatörlük. Trump'ın kim olduğu ve ne yapmayı planladığı konusunda herhangi bir kafa karışıklığı yok. Hepimiz Donald Trump'ın kim olduğunu biliyoruz. Cevaplamamız gereken soru şu, biz kimiz? Tehlikede olan şey bu. Biz kimiz? Sadece kim olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Biz ABD’yiz. Dünyada her krizden, girdiğimizden her krizden daha güçlü çıkan tek milletiz” ifadelerini kullandı. Biden, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde muhtemel rakibi olarak görülen Trump’ı “demokrasiye yönelik temel bir tehdit” şeklinde nitelendirdi.