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Uşak Valiliği soğuk ve yağışlı hava için uyardı

Uşak Valiliği soğuk ve yağışlı hava için uyardı

Uşak Valiliği Pazar günü etkisini göstermesi beklenen soğuk ve yağışlı hava konusunda vatandaşları uyardı.

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Uşak Valiliği tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi “Bölgemizin, 07.01.2024 Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi beklenmektedir. Buna bağlı olarak Pazar gününden itibaren bölge genelinde sağanak ve yağmur seklinde başlayacak yağışların Salı gününe kadar devam etmesi; yağışların Salı aksam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar seklinde olması tahmin edilmektedir. Halen mevsim normallerinin zerinde seyreden hava sıcaklıklarının 10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi beklenmektedir. Rüzgârların Pazar ve Pazartesi günleri güney ve bat yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) seklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli olması ve gerekli önlemleri almaları uygun olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

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