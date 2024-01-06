Uzmanlardan Covid-19 yeni varyantı için bağışıklık uyarısı

Mevsimsel olarak Covid-19'a yakalanmanın yüksek olduğu bu dönemde Covid-19'un yeni varyantı JN.1 dünya genelinde artış gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün dolaşımdaki tek solunum yolu hastalığı olmadığına dikkat çekerek aynı zamanda grip, RSV ve yaygın çocukluk çağı zatürresinin artışta olduğunu konusunda uyarıyor.

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Dünya genelinde Covid-19'un yeni varyantları vaka sayılarında artışa neden olduğuna dikkat çeken Eskişehir Osmangazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Cingi, aynı zamanda mevsimsel grip, RSV gibi diğer virüslerin de arttığını söyledi. Cingi, “Ülkemizde benzer bir tablo gözleniyor. Rhinovirüs başta olmak üzere, RSV, İnfluenza ve Covid-19 gibi virüslerin etkili olduğu hastalık döneminde, viral enfeksiyonlara eşlik eden bakteriyel enfeksiyonlar, hastalıkların daha ağır bir seyir izlemesine neden olabilmektedir. Enfeksiyonlar genellikle solunum ve damlacık yolu ile bulaştığından kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanımına devam etmek her zaman olduğu gibi etkili bir yöntem. Ancak, bağışıklık sisteminin güçlü olmadığı durumlarda maske kullanımı maalesef enfekte olmanın önüne geçemiyor. Bunu, salgının pik yaptığı dönemlerde acil servisinde veya Covid-19 servisinde yatan hastalarla mücadele eden pek çok hemşire ve doktorun enfekte olması ile pek çok kez görmüş olduk. Bu nedenle, enfeksiyonların artış gösterdiği bu dönemde, hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutmanın çok önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Sağlıklı beslenmeye ek kullanılan doğal takviye edici gıdalar, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı oluyor. Bunların en değerlileri arasında ise propolis yer alıyor” dedi.

Propolis önerisi

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise bilimsel araştırmalarda propolisin pek çok viral ve bakteriyel enfeksiyona karşı etkili olduğunu gösterdiğini söyledi. Samancı, "Bu çalışmaların arasında şu anda salgına neden olan RSV, Rhinovirüs, İnfluenza ve Covid-19 ile ilgili çalışmalar da mevcut. Bu karmaşık enfeksiyon tablosunda, bilimsel çalışmalara dayanarak propolisin potansiyel etkilerini değerlendirmek oldukça önemlidir. Kyushu Üniversitesi'ndeki bir çalışma, propolisin RSV enfeksiyonuna bağlı pnömoni üzerinde olumlu etkilerini gösterirken, Kanada'da yürütülen başka bir çalışma propolisin Rhinovirüs enfeksiyonlarına karşı etkili olduğunu belirtmiştir. Kangwon Üniversitesi'nde yapılan 2021 tarihli bir araştırma ise propolisin içeriğinde bulunan krisin flavonoidinin, influenza virüsüne karşı antiviral aktivite sergileyebileceğini ortaya koymuştur. Ülkemizde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2020 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, Anadolu propolisinin COVID-19'a karşı koruyucu etkisi incelenmiştir. 204 sağlık çalışanının katıldığı bu çalışmada, deney grubundaki 102 katılımcı 1 ay boyunca yüzde 30 oranında Anadolu Propolis özütü Propolis Damla kullanmış, kontrol grubundaki 102 katılımcı ise herhangi bir tedavi almamıştır. Planlanan takip süresinin sonunda, semptomatik vakalara göre, propolis alan grupta sadece 2 katılımcıda COVID-19 PCR pozitifliği tespit edilmiş, kontrol grubunda ise 14 katılımcının PCR testi pozitif çıkmıştır. Sonuç olarak, Anadolu Propolisi alan grupta COVID-19'a karşı yüzde 98 oranında istatistiksel anlamlı bir koruyuculuk tespit edilmiştir” diye konuştu.