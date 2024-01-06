BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  GÜNCEL

Bingöl’de karın kapattığı 105 köy yolu ulaşıma açıldı, kalan 68 yolda çalışmalar sürüyor

Bingöl’de karın kapattığı 105 köy yolu ulaşıma açıldı, kalan 68 yolda çalışmalar sürüyor

Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekipleri, 105 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Abone ol

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Dün etkili olan kar nedeniyle, İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 173 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince kapalı olan köy yollarında çalışmalar devam ediyor. 105 köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı öğrenilirken, 68 yolda ise çalışmaların devam ettiği belirtildi. Zaman zaman tipiden dolayı açılan yolların ulaşıma kapandığını belirten ekipler, çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü futbol kulüpleri geçen yıl borsalarda yüzleri güldürmedi!
Ünlü futbol kulüpleri geçen yıl borsalarda yüzleri güldürmedi!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Bu da oldu! Cinayet hükümlüsüne devlet koruma vermiş: Cezaevine götürülürken firar etti
Bu da oldu! Cinayet hükümlüsüne devlet koruma vermiş: Cezaevine götürülürken firar etti
Yerli yük taşıma robotu 30 ülkeye ihraç ediliyor!
Yerli yük taşıma robotu 30 ülkeye ihraç ediliyor!
Uludere'de yamaçtan kopan kaya parçaları evin üstüne düştü
Uludere'de yamaçtan kopan kaya parçaları evin üstüne düştü
Hollywood yıldızı Christian Oliver ve 2 kızı öldü! Yürek sızlatan paylaşım
Hollywood yıldızı Christian Oliver ve 2 kızı öldü! Yürek sızlatan paylaşım
Şırnak ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzara ortaya çıktı
Şırnak ta kar yağışı sonrası kartpostallık manzara ortaya çıktı
Mossad ajanı, Hatay'da camilerde vaaz vermiş! 'Ben de katıldım vaazlara'
Mossad ajanı, Hatay'da camilerde vaaz vermiş! 'Ben de katıldım vaazlara'
Yatırımcı merak ediyordu! En çok kazandıran belli oldu, dolar, borsa, altın...
Yatırımcı merak ediyordu! En çok kazandıran belli oldu, dolar, borsa, altın...
Elazığ’da ambulans sinyalizasyon direğine çarptı: 1 yaralı
Elazığ’da ambulans sinyalizasyon direğine çarptı: 1 yaralı
Dolar 2023'te pandemiden beri en kötü yılını yaşadı!
Dolar 2023'te pandemiden beri en kötü yılını yaşadı!
5 yıldızlı otelde daha önce görülmemiş ihmal! Kahvenin yanına su yerine koydukları sıvı pes dedirtti
5 yıldızlı otelde daha önce görülmemiş ihmal! Kahvenin yanına su yerine koydukları sıvı pes dedirtti