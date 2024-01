Hollywood yıldızı Christian Oliver ve 2 kızı öldü! Yürek sızlatan paylaşım

30 yıllık kariyerinde Tom Cruise ve George Clooney gibi isimlerle birlikte rol aldığı filmlerle tanınan Almanya doğumlu ABD'li oyuncu Christian Oliver, perşembe günü bir Karayip adasının açıklarında geçirdiği uçak kazasında 2 kızıyla birlikte hayatını kaybetti.

Yetkililere göre doğum adı Christian Klepser olan Oliver ve iki kızı, perşembe günü saat öğle 12.10'da Saint Vincent ve Grenadinler'e ait Bequia adasındaki küçük bir havalimanından tek motorlu bir uçakla kalkış yaptı.

Saint Vincent ve Grenadinler polis gücüne göre St. Lucia'ya doğru ilerlemekte olan uçak, kalkıştan kısa süre sonra belirlenemeyen bir sorun yaşadı ve denize düştü.

Kazadan hemen sonra balıkçılar, dalgıçlar ve sahil güvenlik olay yerine geldi. Askerler, uçakta olan dört kişinin de cesedine ulaştı; 51 yaşındaki Oliver, 10 ve 12 yaşlarındaki kızları Annik ve Madita Klepser, uçağın pilotu ve sahibi Robert Sachs.

Cesetler, tekneyle Bequia'daki bir morga götürüldü.

Son paylaşımı yürek sızlattı

Öte yandan Oliver'ın son paylaşımı yürekleri yaktı. Oyuncu, ailesiyle birlikte gittiği Karayip adasını "cennette bir yer" olarak tanımladı ve herkesin yeni yılını kutladı.

Ünlü oyuncu 4 gün önce Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Cennetten selamlar... 2024 biz geliyoruz" diye mesaj attı.

51 yaşında hayatını kaybeden aktör Christian Oliver, 1990'lardan 2020'lere kadar birçok filmde rol almıştı. Oliver, 2002'den 2004 yılına kadar Türkiye'de de çok izlenen Alman aksiyon dizisi Kobra Takibi'nde oynamıştı. 2008 yılında "Speed Racer"da yarış arabası sürücüsü Snake Oiler'ı oynamasıyla da bilinen ünlü oyuncu son olarak 2023 yılında gösterime giren "Indiana Jones and the Dial of Destiny" filminde yer almıştı.