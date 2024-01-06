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Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan karayolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan karayolu ulaşıma açıldı

Artvin’de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan devlet karayolu, ekiplerin gece boyu çalışması sonucunda sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

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Artvin’de dün gün boyu etkili olan sağanak yağış heyelanlara neden oldu. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayolu ve bazı köy yollarını ulaşıma kapadı. Artvin-Erzurum Devlet Karayolu'nun ve Artvin-Ardahan Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Karayolu ekiplerinin gece boyunca devam eden çalışması sonucunda her iki karayolu da yeniden ulaşıma açıldı.

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