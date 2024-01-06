BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  GÜNCEL

Sahte zeytinyağını piyasaya sürmeden yakalandılar

Sahte zeytinyağını piyasaya sürmeden yakalandılar

Eskişehir’de piyasaya sahte zeytin yağı sürmeye çalışan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Abone ol

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Tepebaşı İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde, kent merkezinde ikamet eden 2 şüphelinin piyasadan temin ettikleri ucuz palm, pamuk, soya ve benzeri bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı üretip, sahte ve taklit markalar basarak piyasaya sürdükleri bilgisi alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 2 şüpheliye ait 1 araç ve 2 adreste çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 845 litre sahte zeytinyağı, 10 adet elektronik sigara, 50 adet elektronik sigara cihazı muhteviyatı ele geçirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara 262 bin 477 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Yapılan araştırmalarda ele geçirilen bahse konu malzemelerin toplam 1 milyon 240 bin TL değerinde olduğu ekiplerce tespit edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında farklı suçlardan soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
NBA'de Alperen Şengün'ün 19 sayısı Rockets'a yetmedi!
NBA'de Alperen Şengün'ün 19 sayısı Rockets'a yetmedi!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
ABD Savunma Bakanı hastanelik oldu! 5 gün halktan gizlendi!
ABD Savunma Bakanı hastanelik oldu! 5 gün halktan gizlendi!
Ağrı’da kaçak sigara ve çay ele geçirildi
Ağrı’da kaçak sigara ve çay ele geçirildi
2 TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
2 TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Japonya’daki 7.6’lık depremde ölü sayısı 110’a yükseldi
Japonya’daki 7.6’lık depremde ölü sayısı 110’a yükseldi
Piyasaya sahte zeytinyağı süren 2 kişiye para cezası!
Piyasaya sahte zeytinyağı süren 2 kişiye para cezası!
Yastık içerisinden uyuşturucu çıktı: 5 gözaltı
Yastık içerisinden uyuşturucu çıktı: 5 gözaltı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 681 yere ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 681 yere ulaşım sağlanamıyor
Roma dönemine ait 155 adet sikkeyi satmak isteyen şahıs yakalandı
Roma dönemine ait 155 adet sikkeyi satmak isteyen şahıs yakalandı
Karaman’da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi
Karaman’da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi
Soğuk havalarda köz ateşli tandır kültürüne ilgi arttı
Soğuk havalarda köz ateşli tandır kültürüne ilgi arttı