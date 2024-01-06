Yusuf Güney'den bir garip iddia! Komadaki Kenan Işık hakkında böyle dedi

'Kim Milyoner Olmak İster' isimli sevilen programın efsane sunucusu Kenan Işık, spor salonunun saunasındayken düşmüş ve beyin kanaması geçirmişti. Işık, 10 yıldır komada. 'Aramızda Kalmasın' programının konuğu ünlü şarkıcı Yusuf Güney oldu. Güney, programda şuan komada olan Kenan Işık'la ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

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Kenan Işık, oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı projelerde olduğu gibi Kim Milyoner Olmak İster programıyla da adından söz ettirdi. Bir döneme damga vuran ve halen büyük bir ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu farklı isimler üstlense de program Kenan Işık'la bütünleştiği için kimse onun yerini dolduramadı.

10 yıl önce spor salonunda düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 4 saat süren bir ameliyat geçirmiş ve hayati tehlikeyi atlatsa da komaya girmişti. 10 yıldır evinde tedavisi devam eden Kenan Işık'ın son sağlık durumu hayranları tarafından sürekli merak ediliyor. Gözler ve kulaklar ünlü sunucudan gelecek güzel bir haberde.

"Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda"

'Aramızda Kalmasın' programına katılan Yusuf Güney, 10 yıldır komada olan Kenan Işık’la ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Güney, şunları söyledi:

“Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım”

"Depremi gördüm" demişti

39 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda da Survivor'dan ayrılma nedenine dair çok konuşulacak bir açıklamaya imza atmıştı. Güney, rüyalarında astral seyahatler yaptığını söyleyip Kahramanmaraş merkezli depremleri gördüğünü iddia etmişti.

Güney, "Arkadaşlarıma depremin yaşanacağını söylemiştim. 'Benim gitmem lazım, burada duramıyorum' demiştim. Her şeyiyle, birebir rüyalarımda yaptığım astral seyahatlerde depremi gördüm. Kalamadım, duramadım." demişti.

"Uzaya gittim"

Ünlü şarkıcı, daha önce katıldığı bir programda şöyle konuşmuştu:

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım."