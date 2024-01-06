Van’da 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı!

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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Van’da dünden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 23, Başkale’de 38, Çaldıran'da 43, Çatak’ta 100, Erciş’te 72, Gevaş'ta 13, Gürpınar’da 125, Muradiye'de 24, Özalp'ta 39, Saray'da 12 ve Tuşba ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, dün gece Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve tipinden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri bölgede sabaha kadar çalışma yürüttü.