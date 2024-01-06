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Adana'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu!

Adana'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu!

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otoyol kenarında erkek cesedi bulundu.

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Organize Sanayi Bölgesi çıkışı yakınında hareketsiz halde birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Miraç I. olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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