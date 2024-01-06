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İnsanlar zehirlenmesin diye işçiler günlerce mesai yapıyor

İnsanlar zehirlenmesin diye işçiler günlerce mesai yapıyor

Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde, maydanoz hasadı yaklaşırken, hasat öncesi işçiler insanların zehirlenmemesi ve maydanozun veriminin artması için zararlı ot ayıklama mesai yapıyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasara uğrayan Hatay’da, bütün olumsuzluklara rağmen önemli tarım şehirlerin arasında yer alıyor. Sahip olduğu hava şartlarından dolayı tarımsal ürün çeşitliliği fazla olan Hatay’da, maydanoz üretiminde önemli bir yere sahip. Maydanoz üretiminde Hatay’ın Arsuz ilçesi, diğer ilçelerden önde geliyor. C vitamini bakımından zengin olan maydanoz, tarladan tezgaha gelene kadar zorlu aşamalardan geçiyor. Bu aşamalar arasında en önemlisi ise zararlı otlardan ayıklama işi.

Ayıklama işi yapılmadığı zaman yabani otun maydanozu öldürdüğünü ifade eden Ezel Zemzem, “Zararlı otlar maydanozun kalitesini düşürür. Güzel olmaz. Maydanozun temizliğini yapacaksın, otlarını ayıklayacaksın, gübresini ve ilacını vereceksin. Ondan sonra inşallah satılırsa tarla sahibi de memnun kalır” dedi.

“Maydanozun içinden otları alıyoruz”
Ayıklama işleminin iyi gittiğini dile getiren Dahiye Höyük, “Maydanozun içinden otları alıyoruz. Çünkü daha kaliteli olsun ve iyi satılsın. Bazı otlar yenilir ama bazı otlar zehirlidir. Ondan dolayı temizlik yapıyoruz. Hasadımız güzel olsun” ifadelerini kullandı.

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