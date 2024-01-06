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Naci Görür'den İzmirlileri korkutacak sözler! 7 şiddetinde deprem bekliyorum...

Naci Görür'den İzmirlileri korkutacak sözler! 7 şiddetinde deprem bekliyorum...

Türkiye'nin sözüne en çok güvenilen deprem uzmanlarının başında gelen Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin birçok bölgesinden peş peşe gelen deprem haberlerinin ardından vatandaşın büyük deprem olacak paniği de giderek artıyor. Ege ve İzmir bölgesinde meydana gelen son sarsıntıların ardından Naci Görür, İzmir için korkutan uyarılarda bulundu.

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Son günlerde Türkiye'nin doğu ve batı bölgelerinde peş peşe yaşanan küçük ölçekli depremler, bölgede yaşayan vatandaşlarda paniğe neden olurken, İzmir'de yaşanan sarsıntıların ardından Prof. Dr. Naci Görür'ün beklenen İzmir depremi ve bölgedeki aktif faylar hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu.

İzmir'de 7 şiddetinde deprem olabilir

Görür, İzmir'de 7'nin üzerinde büyüklükte bir depremin yaşanabileceğine dikkat çekerek, bölgedeki faylarda bulunan gerilimin oldukça korkutucu boyutlara ulaştığını açıklamıştı. Türkiye''de deprem beklenen bölgelere ilişkin öngörülerini paylaşan Görür, Hakkari ile Erzincan Bingöl-Karlıova''nın yanı sıra İzmir ve Antalya-Muğla arasındaki sahil şeridinden endişe ettiklerini aktardı.

İzmir gerçek anlamda bir deprem kenti

Görür, İzmir ve deprem konusunda geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı:

- İzmir''de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor.

- İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım. Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır.

- Yapı stokunu depreme dirençli yapmak lazım. Bunu yapmadan önce İzmir Büyükşehir Belediyesi şu anda bana göre çok doğru akıllı bir iş yaptı. Mikro belgeleme çalışması yapıyor. ODTÜ''lü ekiple bu çalışmaları yürütüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi''nde Hasan Sözbilir gibi çok değerli yer bilimci arkadaşlar var. Bu İzmir''in şansıdır. Mikro belgeleme çalışması sonrasında İzmir depreme dirençli hale getirilmelidir.

O binalardan hiç korkmayın! Patlasın, çatlasın...

- 1999 sonrasında yeni yönetmeliklere göre doğru yapılmışsa o binalardan hiç korkmayın. Yönetmeliklere göre yapılmış binalar çatlasın, patlasın ama içinden sağ çıkmanızı sağlar. İzmir''deki belediye ve üniversiteleri zorlayın, evlerinizi muayene ettirin. Üç kuruş vermeyeceğim tartışması yakışmıyor. Parası yoksa devlet el atsın veya belediye bedava yapsın. Muayene edersiniz evinizin depremdeki davranışları çok sağlıklı görebilirsiniz. Deprem odaklı kentsel dönüşüme girmek için hükümete talep edin. Bütün kentleri depreme dirençli yapabiliriz. Bunun içi afet bakanlığı kurulsun" diye konuştu.

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