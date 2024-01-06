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Haluk Bayraktar'dan tarihi KIZILELMA açıklaması

Haluk Bayraktar'dan tarihi KIZILELMA açıklaması

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA ile ilgili milyonlarca vatandaşın merak ettiği "Seri üretime ne zaman geçecek" sorusunu yanıtladı.

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yerli ve milli ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 2023'te vergi rekortmeni olan Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'a ait Baykar firması tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli KIZILELMA'nın seri üretime ne zaman geçeceği merak konusuydu.

'HEDEFİMİZ BU SENE KIZILELMA'YI SERİ ÜRETİME ALMAK'

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği soruya CNN Türk canlı yayınında açıklık getiren Haluk Bayraktar,

"Hedefimiz bu sene KIZILELMA'yı seri üretime almak. TB3 de bizim kendi öz kaynaklarımız ile geliştirdiğimiz bir teknoloji." dedi.

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