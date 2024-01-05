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Almanya'da hastane yangını: 4 ölü

Almanya'da hastane yangını: 4 ölü

Almanya’da bir hastanede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Sebebi henüz tespit edilemeyen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Almanya’nın Hamburg kentinin güneydoğusunda bulunan Uelzen kasabasında bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde hastaların odalarına sıçradığını dile getiren polis, 3 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çok sayıda kişinin de tahliye edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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