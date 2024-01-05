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Kıvanç Talu ve Beril Talu tutuklandı

Kıvanç Talu ve Beril Talu tutuklandı

150 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına çıktığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurda girişleri sırasında gözaltına alındı. Talu çifti, çıkarıldıkları mahkemece dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

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Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Havalimanında yakalandılar

Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı.

Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Gürcistan'dan gelişlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

"Asıl parayı verenler suçlu"

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan iki şüpheli kendileriyle ilgili iddiaları kabul etmeyerek, "Onlar bize borç para vermişlerdi. Tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar" dedi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Çift adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi.

Tutuklandılar

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Talu çifti, nitelikli dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ponzi sistemiyle dolandırıcılık

"Var Böyle Tipler" adlı hesaplarıyla sosyal medyada tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat ederek çok sayıda kişiyi 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti.

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