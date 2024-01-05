Nevşin Mengü gençlerin oy vermesini eleştirdi!

Kendi kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Nevşin Mengü, oy veren gençleri, "Sen fatura ödememişsin, sorumluluk almamışsın hayatında ne anlatıyorsun" sözleriyle eleştirdi.

Abone ol

Gündemin nabzını yoklayan isimlerden biri olan gazeteci Nevşin Mengü de kendi YouTube kanalında, sert ifadeler kullanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mengü'nün gündeminde, oy kullanan gençler yer aldı.

Gençlerin bilgisiz olduklarını savunan Mengü, yaş şartına dikkat çekti.

"Aile geçindirecek bir mali bilgiye sahip değilsin"

Mengü, şu ifadeleri kullandı:

Oy verme işleminin yukarı çekilmesi lazım. Tamam 18 yaş iyiydi de. Kardeşim eskiden 18 yaşındaki insanlar evlenip aile geçindiriyordu. Sen 18’inde oturup aptal aptal gaming sitelerinde faşizm yarıştırıyorsun, dünyadan haberin yok. Sen fatura ödememişsin hayatında neyi anlatıyorsun. Sorumluluk almamışsın hayatında ne anlayabilirsin... Aile geçindirecek bir mali bilgiye sahip değilsin. Nasıl bir makro-ekonomik alınacak bir kararla ilgili inisiyatifin olabilir.

"Dünyadan haberi yok"

Daha çocuk bunlar. Eskiden böyle değildi. İnsan ömrü de kısaydı. Daha çabuk olgunlaşıyordu insanlar. Şimdi 30 yaşında kendini buluyor insanlar. İşin bu boyutu var. Çok marifet değil bu. Oy verme yaşını düşürelim 16’ya düşürelim... Ne bilecek 16, 18’in dünyadan haberi yok. Kanaati yok dünyaya ilişkin.