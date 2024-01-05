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Doğa yürüyüşünde mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Doğa yürüyüşünde mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde doğa yürüyüşü yaptıkları esnada mahsur kalan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü Sarp mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşü yapmak üzere gezintiye çıkan A.I (61) ve H.E. (63) isimli vatandaşlar dağda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma teknisyeni ile arama kurtarma çalışmalarına başlayan AFAD ekiplerine Antalya AFAD'dan da 5 kişilik ekip destek verdi. Mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda kurtarılarak jandarma ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan, tedbir amaçlı Sütçüler Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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