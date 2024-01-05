Mersin Üniversitesi yemeğini artık kendi üretiyor

Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ) yemeklerini artık üniversite bünyesinde üreteceği bildirildi.

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MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar’ın öğrenci ve personelin daha kaliteli bir yemek hizmeti almasına yönelik talimatı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda yemekler artık üniversite bünyesinde üretiliyor. Uygulama, MEÜ'nün merkez, Yenişehir ve Tece kampüslerinde yer alan yemekhanelerinde yeni dönem itibarıyla başlarken, personel ve öğrenciler yemekhanelere yoğun ilgi gösterdi.

Hayata geçirilen proje ile ilgili bilgi veren MEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Murat Solmaz, “Personel ve öğrencilerimize daha hijyenik, lezzetli ve kaliteli yemek hizmeti sunmak için yoğun bir şekilde çalışmalar gerçekleştirdik ve 2 Ocak tarihi itibariyle de yemekhanelerimizde yeni dönem başladı. Aşçı ve aşçı yardımcılarımızdan olan 20 kişilik ekibimiz, günde 4 çeşit yemeği yaklaşık 5 bin kişiye özenle hazırlıyorlar. Aşçılarımızın hazırladığı yemekleri 85 kişilik bir ekip ile personel ve öğrencilerimize sunuyoruz. Bundan sonra da en iyi yemeği, en uygun ve kaliteli olacak şekilde Mersin Üniversitesi ailemize sunmaya devam edeceğiz. Tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizi yemekhanelerimize bekliyoruz” dedi.

Yemekhanelerde başlayan yeni dönemden çok memnun olduklarını belirten personel ve öğrenciler ise üretilen yemeklerin daha kaliteli ve lezzetli olduğunu ifade ederek, hayata geçirilen proje için başta Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür ettiler.