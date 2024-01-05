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Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı

ZONGULDAK'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.

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Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.

Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.

Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı. Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı öğrenildi.

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