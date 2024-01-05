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Merkez Bankası rezervleri yılın son haftasında azaldı!

Merkez Bankası rezervleri yılın son haftasında azaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 141 milyar 61 milyon dolara indi.

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 727 milyon dolar azalışla 92 milyar 830 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 22 Aralık'ta 97 milyar 557 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 335 milyon dolar artarak 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 61 milyon dolara indi.

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