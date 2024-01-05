Eskişehir’de kayıp hayvan ilanları artıyor

Eskişehir’de son günlerde artan kayıp kedi ve köpek ilanları, geçtiğimiz aylarda ortaya atılan evcil hayvan hırsızlığını hatırlattı.

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Son günlerde Eskişehir’in kalabalık caddelerinde asılan kayıp hayvan ilanlarının sayısı arttı. Vatandaşlar, kaybolan hayvanlarının fotoğraflarının bulunduğu el ilanlarını kentteki çeşitli bölgelere asmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda hayvanseverler tarafından yapılan açıklamalarda evcil hayvanlarının tek tek kaybolduğu ve kaçırıldıklarından şüphelenildiği söylenmişti. Asılan yeni ilanlar bu iddiayı yeniden hatırlattı. Bazı vatandaşlar kayıp kedi ve köpekleri için bulana ödül vereceğini açıklarken, kentteki yeni ilanlar da dikkatleri çekti. Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı’nın iki kıyısında ilan asıldığı görüldü. Vatandaşların, cep telefonu kameralarıyla ilanların fotoğrafını çektiği görüldü.