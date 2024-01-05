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Kırıkkale'de kaçak tütün ticaret operasyonu: 5 gözaltı

Kırıkkale'de kaçak tütün ticaret operasyonu: 5 gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak türün ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde, 4 bin 900 adet makaron, 800 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 97 adet fişek ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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