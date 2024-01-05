Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ve ekonomi mesajları verdi: Sözümüzü yerine getirmiş olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk" dedi. Erdoğan "Rezervlerimiz güçlendi, uluslararası yatırım girişi arttı, kur hareketleri azaldı. Merkez'in toplam rezervi 145.5 milyar doları buldu. İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen “Ortak Paylaşım Forumu”na katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

TİSK, 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemizdeki işverenlerin temsilcisi olarak önemli bir görev icra ediyor. TİSK çalışma barışının temininde kilit roller üstleniyor.

Sıcak çatışmalar, krizler, küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız tarihi rekoru kıymetli görüyoruz. Türkiye kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'in tavrı

TİSK'in asgari ücret müzakerelerinde de son derece yapıcı tavır sergiledi. Görüşmeler çalışanlarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde rasyonel olarak yürütüldü. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk"

Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. İşverenin yükünü hafifletmek, işçinin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Sigorta prim desteğini 700 liraya çıkararak biz de elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik.

"İhracat rekorunu kırdık"

Bölgesel çatışma ve küresel ekonomiye rağmen ihracat rekoru kırdık. Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir. İşçi-işveren ve kamu olarak hep beraber omuz omuza verecek, ülkemizi güçlendirme mücadelemizi mutlaka zafere ulaştıracağız.

"28 Şubat anlayışını kabul etmeyeceğiz"

Milletimizin arasına nifak tohumları serpilmesine izin vermeyeceğiz. 28 Şubat dönemindeki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzere, ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz. 28 Şubat döneminden çok iyi hatırladığımız bu zehirli toksit tartışmaları süratle bırakmak zorundayız. Her kim kutuplaşmayı körüklüyorsa biliniz ki milletimizin iyiliğini düşünmüyordur.

"Milli bekamızın teminatı olan kardeşliğimize saldırılar yoğunlaştı"

Milli bekamızın teminatı olan kardeşliğimize saldırıların yoğunlaştığına şahit oluyoruz. Bu saldırıların en önemli sebepleri Türkiye'nin kendi hak ve menfaatlerini koruma hususundaki kararlığı ve Filistin davasındaki dik ve tavizsiz duruşudur. Çoğu çocuk ve kadın 23 bin masumun katledildiği Gazze'de ülkemiz Filistinli mazlumlardan yana tavır almıştır. İsrail yönetiminin vahşet politikasına karşı tüm dünyada giderek artan tepkilerin gerisinde ülkemizin yürekli duruşunun payı vardır.

"MİT ve TSK, Türkiye düşmanlarına ağır darbeler indiriyor"

MİT ve TSK yurt içi ve sınırlarımız ötesinde Türkiye düşmanları ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Şer güçlerin maşalığını yapan terör örgütlerine nefes aldırılmıyor.

Ekonomi yönetimine övgü: Güvenimiz tamdır

Gelecek döneme ilişkin yol haritalarımızı belirledik. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşarak taçlandıracağız. Hedefimize adım adım yürüyoruz. Ekonomide önümüzdeki 5 yıla ait yol haritamızı şekillendirdik. Ekonomi yönetimine ve politikalarına güvenimiz tamdır. Tüm jeopolitik risklere rağmen kararların meyvelerini vermeye başladığını memnuniyetle görüyoruz. Rezervlerimiz güçlendi, uluslararası yatırım girişi arttı, kur hareketleri azaldı. Merkez'in toplam rezervi 145.5 milyar doları buldu. İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı.

"Herkesi şaşırtan olumlu gelişmeler olacak"

Enflasyon meselesinin çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. 2023 enflasyonumuz 64,8 olarak gerçekleşti. Çekirdek ve manşet enflasyonun son aylardaki düşüş eğilimi OVP ile uyumludur. Enflasyondaki etkiler yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir. Önümüzdeki yılın bu bakımdan herkesi şaşırtan olumlu gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum.

Gümrük Birliği'ni güncelleyerek AB ile ticari ilişkilerimizi geliştireceğiz. Hükümetlerimizin alameti farikası olan mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Merkez Bankamızın izlediği politikalarla birlikte finansman maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Yatırımı ve ihracatı destekleyici finans imkanları oluşturmanın gayretindeyiz.

Her küresel kriz Türkiye'nin önüne büyüme ve rekabet liginde üst sıralara çıkma konusunda yeni fırsatlar getirmektedir. Ülkemizin risk priminin düşmesi ve reel sektörün uzun vadeli finansmana erişiminin çeşitlenmesi bu doğrultuda ümit verici gelişmelerdir. Ekim ayı verilerine göre istihdamın bir önceki yılın aynı dönemine göre 812 bin artışla 32 milyona ulaşmasıdır. İnşallah bunu koruyacak ve daha da geliştireceğiz. Bizim için en önemli husus vatandaşın evine ekmek götürmesini yaşamasını temin edecek işinin olmasıdır.

"Mottomuz Yeniden İstanbul"

Ülkemizin her alanda nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 21 yılda Cumhuriyet döneminin altın yılları olarak şimdiden tarihe çekmiştir. Çöp çukur çamur. İstanbul buydu, bunlardan İstanbulumuzu kurtararak burada yaptığımız uluslararası bir toplantıda o zaman dediler ki, dünyada İstanbul temiz şehir noktasında bir veya iki numaradır. Bunlar durup dururken olmadı. Süratle çöpten çukurdan çamurdan İstanbulumuzu kurtardık ve ne yazık ki şu anda İstanbul o günlerine yeniden dönmek istiyor. Onun için artık bizim mottomuz Yeniden İstanbul. Buna mecburuz. Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya etmeye mecburuz. Çok çalışacağız, gayret edeceğiz.

Sadece 21 yılda milletin asırlık eksikliklerini tamamladık. Tarihi dönüşümden çalışma hayatımız da nasibini aldı. Birileri gibi ideolojik sebeplerle işveren karşıtlığı yapmadık. İstihdam sağlayanlara düşmanlık yapmadık. Hukuk politikaları kurulumuz bünyesinde çalışma hayatımıza ilişkin mevzuat dağınıklığının giderilmesi için çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede ortaya çıkacak Türk İş Kanunu ile verimliliği artırabileceğimize inanıyorum. İnşallah bu meseleyi Meclis ve kamuoyunun takdirine sunacağız.