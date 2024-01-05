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İsrail, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 13 haftadır kısıtlıyor!

İsrail, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 13 haftadır kısıtlıyor!

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13. haftada da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalar uyguladı.

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İsrail polisleri, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için kentin birçok noktasına konuşlandı.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların girmesine izin verdi.

İsrail güçleri ayrıca Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına kontrol noktaları kurdu, Aksa'nın Sahira ve Esbat kapılarında namaz kılanlara da müdahale etti.

İsrail polisi Esbat Kapısı'nda Aksa'ya ulaşmak isteyen bir kadına saldırdı.

Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde çok sayıda İsrail polisi konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.

Mescid-i Aksa'ya giremeyip sokakta namaz kılmak isteyenlere de İsrail polisi, TOMA'dan pis kokulu su sıktı.

Kısıtlamalar nedeniyle Aksa'nın avlusu ve mescit kısmının kısmen boş olması dikkati çekti.

İsrail polisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana art arda 13 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

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