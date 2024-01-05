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Sevgilisini öldüren ünlü atlet Pistorius hakkında karar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sevgilisini öldüren ünlü atlet Pistorius hakkında karar

Sevgilisi Reeva Steenkamp’ı öldüren Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Oscar Pistorius, şartlı tahliye edildi.

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Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Oscar Pistorius, 2013 yılında Sevgililer Günü'nde sevgilisi Reeva Steenkamp’ı 3 el ateş ederek öldürmüştü. 13 yıl ceza alan Pistorius, 11 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

Eski atlet, Güney Afrika’da tutulduğu cezaevinden şartlı tahliye edildi. Yetkililer 37 yaşındaki Pistorius'un Cuma sabah saatlerinde evine kavuştuğunu ve cezasının yarısından fazlasını çektiğini doğruladı. Pistorius, cezasının biteceği 2029 yılına kadar herhangi bir medya kuruluşuna açıklama yapamayacak. Eski paralimpik atletin şartlı tahliyesinin ardından amcası Arnold Pistorius’un Pretoria’daki evinde yaşamaya devam edeceği belirtiliyor.

Steenkamp'ın annesi ise eski atletin şartlı tahliye kararını duyduğunu ancak kendisinin ve ailesinin “ömür boyu hapis” çektiğini söyledi.

Pistorius, 2013 yılında Sevgililer Günü'nde sevgilisi Reeva Steenkamp’ı 3 el ateş ederek öldürmüştü. Kız arkadaşını hırsız sandığını ifade eden Pistorius, 2014 yılında “kusurlu cinayetten” hüküm giymiş ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz sürecinin ardından cinayetten suçlu bulunan eski atlet, 2017 yılında 13 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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