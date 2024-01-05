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Çaykur Rizespor, Hatayspor ile 5. randevuda karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Hatayspor ile 5. randevuda karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacağı Atakaş Hatayspor ile 5. kez rakip olacak.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 13.30’da Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. İki takım bugüne kadar 4 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda iki takım da birer kez galip geldi. Geriye kalan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rizespor, Hatayspor’un kalesinde 3 gol kaydederken, Hatayspor ise 4 gol attı.

Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak topladığı 26 puanla 7. sırada yer alırken, Hatayspor ise 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlikle elde ettiği 19 puanla 13. sırada bulunuyor.

Cihan Aydın düdük çalacak
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ayberk Demirbaş görev yapacak.

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