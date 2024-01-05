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Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları kasımda düştü

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları kasımda düştü

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3 geriledi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2023 yılı kasım ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Verilere göre AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 8,1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 8,8 düştü.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 8,7 azalacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta yıllık bazda en fazla yüzde 18,7 ile Belçika'da, yüzde 16,3 ile İtalya'da ve yüzde 15,3 ile Letonya'da geriledi. Yıllık ÜFE, Lüksemburg'da yüzde 20,4, Slovakya'da yüzde 10,9, Slovenya'da yüzde 2,9 arttı.

ÜFE, aylık bazda ise İsveç'te yüzde 4,1, Fransa'da yüzde 2,4 ve Bulgaristan'da yüzde 0,7 artarken Slovakya'da yüzde 3, Portekiz'de yüzde 2,3 ve İspanya'da yüzde 2,1 geriledi.

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