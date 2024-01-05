CHP, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı!

CHP, Hatay milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın verdiği kararların devlet krizi doğurduğunu iddia ederek TBMM’yi 9 Ocak saat 15’te toplanmak üzere olağanüstü toplantıya çağırdı.

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CHP, Hatay milletvekili Can Atalay hakkında verilen kararlarının devlet krizi doğurduğunu ileri sürerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasa’da yazılı niteliklerini ortadan kaldıran ve demokratik devlet yapısını bozan; politik sonuçlarının yanı sıra ekonomik sonuçlar da doğuracak nitelikte olan sürecin TBMM tarafından ele alınarak çözümlenmesi için TBMM Genel Görüşmesi açılmasını istedi