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Yalova’da çöp evden 2 ton katı atık çıktı

Yalova’da çöp evden 2 ton katı atık çıktı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde belediye ekipleri anne ve oğlunun yaşadığı çöp evden yaklaşık 2 ton ağırlığında 2 kamyon ve 2 çöp taksi dolusu katı atık çıkardı.

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Çamlık Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katından evden kötü koku geldiği ihbarı yapıldı.

Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik Hizmetleri Birimi ve İlaçlama Birimi ekipleri ihbarı değerlendirerek Dolu 1 Sokak’ta bulunan adrese gitti. Ekipler gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Anne Y.K ve oğlu C.K.’nin yaşadığı dairenin çöp eve dönüştüğü tespit edildi. Evde uzun süredir bekleyen çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarını Çınarcık Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Evden 2 kamyon ve 2 çöp taksi dolusu yaklaşık 2 ton atık çıkarıldı. Ekipler daireyi ilaçlanarak dezenfekte etti.

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