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Tekirdağ’da 2 tona yakın nargile tütünü ele geçirildi

Tekirdağ’da 2 tona yakın nargile tütünü ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 tona yakın nargile tütünü ele geçirildi.

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Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda E.K. isimli şahsın bandrolsüz nargile tütünü alarak İstanbul’a götüreceğinin tespiti üzerine Velimeşe Bölgesinde bulunan araçta ve fabrikada yapılan arama sonucunda araç içerisinde, bin 200 adet meyve aromalı toplam 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, fabrika içerisinde bin 469 adet bandrolsüz nargile tütünü, üretim alanında bandrolsüz bin 721 adet nargile tütünü, hammadde ambarında 5 bin 6 paket bandrolsüz satışa hazır vaziyette 1 ton 2 kilogram nargile tütünü olmak üzere, toplamda 1 ton 806 kilogram bandrolsüz satışa hazır vaziyette nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs ifadesi alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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